Prefeitura de Cotia prorroga prazo de inscrição para regularização fundiária

A Prefeitura de Cotia prorrogou até o dia 24 de novembro o prazo para recebimento da documentação necessária para o cadastro social do Programa Municipal de Regularização Fundiária.

Com a documentação completa entregue pelos moradores, a Prefeitura dará início ao processo para emissão da matrícula com registro no cartório de imóveis sem custo para os beneficiados.

Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Habitação de Cotia em parceria com os governos federal e estadual.

De acordo com a Coordenadoria de Regularização Fundiária da Prefeitura, os processos para regularização serão encaminhados apenas nos bairros/núcleos em que 50% mais um dos proprietários de imóveis fizerem o cadastro social com a entrega de cópia da documentação obrigatória. “Muita gente tem vindo trazer os documentos, mas não trazem as cópias, é preciso se atentar que precisam apresentar os originais e trazerem as cópias que serão retidas”, explicou Silvio Cabral, coordenador do Programa Municipal de Regularização Fundiária de Cotia.

Silvio Cabral também salientou que a Prefeitura aguarda que os proprietários de imóveis nos bairros: Jardim Cotia, Jardim Dinorah, Jardim do Engenho, Jardim Maria Tereza, Jardim Monte Santo, Jardim Nara Lúcia, Jardim Nova Vida, Mirante da Mata, Parque Miguel Mirizola, Parque Turiguara entreguem a documentação para terem seus nomes enviados ao Cartório de Registro de Imóveis para a expedição da Matrícula de seus imóveis. “Nestes dez bairros a regularização já foi realizada, só falta titularizar as escrituras”, destacou Silvio.

Documentos necessários:

Apresentar original e entregar CÓPIA dos documentos (todos os documentos são obrigatórios)

RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento/Óbito – do casal);

Comprovantes de compra do imóvel;

IPTU;

Comprovante de residência atual;

Comprovante de residência anterior ao ano 2016;

Comprovantes de renda familiar.

Bairros/núcleos contemplados:

Araruama

Área pública Jd. Cotia – MCMV

Balão Mágico

Balão Mágico – todinha

Barbacena – AHCPSM

Begônias

Beira Rio

Belizário

Caiapiá

Capelinha – gleba I

Capelinha – gleba II

Capelinha – gleba III

Casinhas – gleba II

CDHU – lote 01

CDHU – lote 02

Comunidade Triângulo

Condomínio das Graças

Condomínio Dona Branca

Edificadores

Eldorado Sabiá

Esmeralda Park

Estrada Velha da Olaria

Jabutis

Jardim Cotia

Jardim Dinorah

Jardim do Engenho

Jardim dos Palmares

Jardim Maria Tereza

Jardim Monte Santo

Jardim Nara Lúcia

Jardim Nova Vida

Jd. Nossa Senhora das Graças

Jd. São Luiz

Lageado

Lavapés – gleba II

Nara Lúcia

Nova Hípica – Caputera

Olaria

Parque Miguel Mirizola

Parque Mirante da Mata I e II

Parque Monjolo

Parque Rizzo

Paisagem Leonarda

Parque Turiguara

Primavera

Recanto dos Pássaros

Recreio Butia

Respire Bem

Ressaca – Doce Lar

Ressaca – Tucano

Rio Cotia

Rua Caucaia

Sagrado Coração

Santos Dumont

Viela Vitória

Vila Aclimação

Vila Fênix

Vila Jão Nogueira

Vila Nova Jd. Sandra

Vila Nova São Miguel

Vila Santa Catarina – gleba I

Vila Santa Catarina – gleba VIII

Vista Alegre

Vista Alegre – gleba II

Local de entrega:

Secretaria de Habitação e Urbanismo | Coordenadoria de Regularização Fundiária – Rua Jorge Caixe, 306 A – térreo, Portão.

Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h.