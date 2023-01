Prefeitura de Cotia realiza ‘pedágio ambiental’ nesse sábado (21)

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia realiza neste sábado (21), das 9h às 14h, a primeira edição do Projeto ‘Pedágio Ambiental’ de 2023.

A ação será em frente ao Parque Ecológico Chico Anysio (Rua Lourenço Giácomo, Jardim Nossa Senhora das Graças) e contará com a participação da Cooperativa Coopernova Cotia Recicla e do Projeto ‘Sucata Digital’, que recolherão materiais recicláveis.

Durante o ‘Pedágio Ambietal’, haverá a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas como: Ipê amarelo, branco e roxo, Pimenta rosa, Quaresmeira, Sangra d’água, Pitanga, Castanha do Maranhão, entre outras espécies.

Além disso, haverá distribuição de material educativo com orientações sobre: Consumo consciente: como reduzir, repensar e contribuir; O que eu faço com isso? Resíduos – reduza, reaproveite e ajude a reciclar!; A turma da APA de Itupararanga; APA Itupararanga – Área de Proteção ambiental; Plante árvore e ganhe vida!; É Crime! Lei de Crime Ambiental.