Prefeitura de Cotia só deve começar a entregar uniformes no 2º semestre

A Prefeitura de Cotia afirma que vai dar início à entrega de uniformes escolares no segundo semestre. A falta do item foi alvo de matéria da TV Globo exibida na manhã desta quarta-feira, 20. Alunos do município não receberam os uniformes de 2017 e 2018.

A Prefeitura de Cotia disse à reportagem que vai entregar 30 mil kits de uniforme no começo do segundo semestre e que o procedimento de compras foi aberto no início de 2017, mas o processo licitatório sofreu diversos entraves.

Em maio do ano passo, o edital foi revogado pelo Tribunal de Contas e o contrato com a empresa que está fazendo os uniformes foi assinado só este mês.