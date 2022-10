Prefeitura de Itapevi abre 33 vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 1,3 mil

Estão abertas as inscrições para 33 vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi destinadas a estudantes do ensino superior. Há oportunidades para início imediato e formação de cadastro reserva. O contrato é de até dois anos.

A jornada do estágio é de seis horas diárias, sendo 30 horas por semana. Os salários variam de acordo com o período e tempo de estudo: do 1º ao 4º semestre: R$800; do 5º ao 6º semestre: R$1.000; a partir do 7º semestre: R$1.300. O valor do auxílio transporte é de R$100 por mês.

As vagas são para 20 diferentes carreiras profissionais: Administração de Empresas (10 vagas), Direito (10 vagas), Educação Física Bacharel (5 vagas), Rede de Computadores (2 vagas), Arquitetura e Urbanismo (1 vaga), Ciência da Computação (1 vaga), Ciências Contábeis (1), Publicidade e Propaganda (1 vaga), Educação Artística – Artes Cênicas – Teatro e Dança (1 vaga), Gestão de Recursos Humanos (1 vaga).

Para todas estas chances, é necessário estar cursando o 3º semestre do curso. Para os alunos de Direito, o candidato deve cursar entre o 4 e 8º semestre. Já nos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Redes de Computadores, os estudantes podem estar cursando o 1º semestre.

As áreas dos processos seletivos para cadastros reservas são: Artes Visuais, Jornalismo, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Música (Licenciatura), Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia em Eventos e Tecnologia em Gestão Ambiental. Para todos os cursos é necessário estar cursando o 3º semestre, exceto Tecnologia em Eventos e Gestão Ambiental, em que o requisito é o 1º semestre.

Inscrições nas vagas de estágio da Prefeitura de Itapevi e processo seletivo

As inscrições vão até às 12h do dia 1º de novembro, no site do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) pelo link https://pp.ciee.org.br/vitrine/6939/detalhe.

Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online. Poderá acessar a prova com o login e senha cadastrado durante a inscrição. As provas online serão realizadas gratuitamente de 17 de outubro até as 12h do dia 1º de novembro.

A convocação do candidato aprovado será realizada por edital divulgado no Diário Oficial no site www.itapevi.sp.gov.br.