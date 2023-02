Prefeitura de Itapevi abre concurso público com 529 vagas em diversos cargos

A Prefeitura de Itapevi publicou no Diário Oficial desta terça-feira (14) o edital de concurso público que abre 529 vagas em diversas funções na administração municipal. As inscrições começam no dia 6 de março.

O concurso público 01/2023 abre 525 vagas. A maior parte das oportunidades é para o cargo de professor de Educação Básica I (400 vagas) com salário de R$ 3.315,41. Também são ofertadas vagas de professor de Educação Básica II Artes (1) e professor de Educação Básica II Inglês, com salários de R$ 1.657,70.

Também na Educação, o concurso público em Itapevi abre oportunidades para inspetor de alunos (20), com salário de R$ 1.671,57; monitor de desenvolvimento infantil (30), que paga R$ 1.432,77; agente de inclusão escolar (10), com salário de R$ 1.432,77.

Na área da Saúde, há vagas para agente comunitário de saúde (4) para atuar no Jardim São Carlos, Ambuitá, Jardim Rosemeire e Suburbano, com salário de R$ 2.604; fisioterapeuta respiratório (3), que paga R$ 3.581,93; fonoaudiólogo (1), com remuneração de R$ 4.775,90; terapeuta ocupacional (2), com salário de R$ 3.581,93; e farmacêutico (1), que paga R$ 4.775,90.

Também há oportunidades para médicos: cardiologia adulto (3); médico cirurgião geral emergência (1), médico endocrinologia adulto (3), médico estratégia saúde da família (2), médico neurologia infantil (2), médico pneumologia adulto (3), médico urgência e emergência (2), médico auditor (1), médico clínico UBS (10), médico do trabalho (1), médico ginecologia (3), médico pediatra emergência (2), médico pediatra UBS (3), médico psiquiatra (3). A remuneração é de R$ 53,79 por hora mais gratificação de até 80% de segunda a sexta-feira e até 100% sábado, domingo e feriado.

Há ainda vagas de agente de serviços (5); com salário de R$ 1.357,44; agente de combate às endemias (1), que paga R$ 2.604; condutor de veículos (4), com salário de R$ 1.671,57; analista em vigilância epidemiológica (1), com salário de R$ 4.178,92; analista em vigilância sanitária (1) R$ 4.178,92 e auditor (1), que paga R$ 4.178,92.

No concurso público 02/2023, são oferecidas mais 4 vagas, sendo uma para cada cargo: engenheiro ambiental (salário de R$ 7.163,86), fiscal de serviços públicos (R$ 4.178,92), ouvidor (R$ 7.163,86) e procurador do Regula Ita (R$ 10.757,72).

Além dos salários, a Prefeitura de Itapevi oferece aos colaboradores auxílio transporte de R$ 198 e auxílio alimentação de R$ 264 por mês.

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Itapevi

As inscrições para o concurso público começam no dia 6 de março e vão até às 23h59 do dia 10 de abril de 2023, exclusivamente no site da Vunesp. A taxa de inscrição do concurso 01/2023 é de R$ 54, 90 para as vagas de nível ensino fundamental e R$ 67,90 ensino médio. Já para o concurso 02/2023, a taxa é de R$ 98,80.

O edital está disponível no Diário Oficial da Prefeitura edição de terça-feira (14).