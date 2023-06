Prefeitura de Itapevi altera sentido de via na Cidade da Saúde

A partir dessa segunda-feira (3), a Prefeitura de Itapevi mudará o sentido de via de mão dupla para única na Rua Agostinho Ferreira Campos, no trecho entre as ruas José Michelotti e Hermentino Beloni, na Cidade Saúde.

A mudança trará reflexos para o motorista que acessar a Rua Agostinho Ferreira Campos subindo, sentido Prefeitura ou Avenida Presidente Vargas.

Com isso, o motorista que acessar a Rua Agostinho Ferreira Campos sentido José Michelotti e seguir pelo Pronto-Socorro Central deverá acessar a via à direita com última possibilidade de entrada na Hermentino Beloni e não poderá mais seguir adiante.

Segundo a Prefeitura, a alteração visa melhorar o fluxo na região do Resolve Fácil e especialmente do Pronto-Socorro Central, que vem recebendo reformas e terá o trânsito local desafogado para melhor atendimento do público e circulação das ambulâncias.

Ainda de acordo com a administração, a medida é fruto de um estudo técnico realizado pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).