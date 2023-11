Prefeitura de Itapevi anuncia construção de centro de reabilitação

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (11) o lançamento da pedra fundamental das obras do Centro Especializado de Reabilitação (CER), unidade voltada para o atendimento especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial. O novo espaço, que será construído na Rua Helena Abreu da Silva, 33, no Jardim São Carlos, terá dois pavimentos e aproximadamente 3 mil m².

O CER tem como objetivo ampliar a abrangência na área da saúde da região e melhorar o atendimento aos munícipes com deficiência. As obras devem ser concluídas e entregues em dezembro de 2024. O valor do contrato de construção é R$ 20 milhões, e será executado com recursos municipais e federais.

A unidade contará com consultórios, salas de terapia, sala de estimulação, sala de próteses oculares, sala de oftalmologia, área de orientação de mobilidade, ginásio com quadra poliesportiva, piscina aquecida e vestiários, além de estacionamento.

Após o início das operações, os serviços deverão ser mantidos com repasses do Governo Federal em coparticipação com o município. Os recursos humanos e materiais do atual Reab (Centro de Reabilitação de Itapevi) serão remanejados para o novo espaço de atendimento.

A unidade em Itapevi irá contar com os funcionários que atuam no Reab, que são 17 fisioterapeutas, seis fonoaudiólogas, quatro terapeuta ocupacionais, um psicólogo, um assistente social, dois médicos peritos e dois dentistas, além da contratação de novos profissionais.

Essa iniciativa tem ainda como objetivo ampliar o número de atendimentos a pacientes com necessidades de reabilitação nas especialidades motoras, neurológicas, respiratória, auditiva e visual. O CER também irá oferecer salas de atendimentos multidisciplinares, como cinesioterapias, estimulação precoce, eletroterapia, entre outras. O serviço contará com veículos adaptados para o transporte dos usuários.