Prefeitura de Itapevi anuncia Escola do Futuro na Cohab

A Prefeitura de Itapevi anunciou que a 5ª unidade da Escola do Futuro, modelo que oferece educação em regime de tempo integral, será na Cohab.

A nova unidade, cujo projeto vai entrar no processo de licitação, terá capacidade para mil alunos do Ciclo 1 do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

A nova Escola do Futuro será erguida na Estrada Lucinda de Jesus Silva, esquina com a Rua Jamanduá – Setor A, e irá receber o nome de Escola de Tempo Integral Profª Nádia Bernaudo, que foi uma escola de madeira desativada em 2014 na Rua Francisco Bolgioni, no Jardim Maristela.

A Prefeitura anunciou ainda que também já estão sendo planejadas outras duas escolas do futuro: no Jardim Julieta e no Bela Vista. De acordo com a administração, em até 10 anos, todas as escolas do Ciclo I do Ensino Fundamental de Itapevi serão em tempo integral.