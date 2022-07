Prefeitura de Itapevi contrata fisioterapeutas

A Prefeitura de Itapevi abriu hoje (11) as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 8 novos fisioterapeutas para reforçar a rede municipal de saúde.

O processo seletivo online vai até as 17h de sexta-feira (15). O contrato tem duração de até um ano, permitida uma única prorrogação por igual período. Os interessados devem acessar esse link e anexar documentação comprobatória.

É exigido curso de nível superior na área com especialização em Fisioterapia Respiratória e experiência em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e Ventilação Mecânica, com registro no órgão fiscalizador da profissão e comprovante de habilitação (última anuidade paga).

O salário é de R$3.581,93 para jornada de trabalho de 150 horas mensais (segunda a sexta-feira, com 6 horas diárias ou escala 12 por 60 horas).

O processo seletivo será feito mediante análise de currículo com os títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 22 de julho, no Diário Oficial de Itapevi.