Prefeitura de Itapevi decreta situação de emergência por conta das fortes chuvas

A Prefeitura de Itapevi declarou situação de emergência pelo período de 30 dias devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, causando deslizamento e a morte de um bebê de 3 meses. O decreto foi publicado no Diário Oficial da cidade desta segunda-feira (31).

O decreto leva em consideração que a grande maioria dos munícipes atingidos são de baixa renda, que construíram suas residências em áreas de risco, como encostas e beiras de rios. “A Prefeitura entende que exista perigo real e iminente de enchente e principalmente deslizamentos com risco à segurança, saúde e vida dos cidadãos itapevienses”, diz a administração municipal.

Ao decretar estado de emergência, a Prefeitura de Itapevi fica autorizada a utilizar um crédito extraordinário municipal no valor de R$1 milhão. A iniciativa é amparada pela lei federal nº 4.320/1964. O recurso será destinado à cobertura de despesas decorrentes das ações do município diante da atual situação.

Nenhum serviço público foi suspenso na cidade. A vacinação contra a covid-19 continua normalmente. Além disso, o início das aulas escolares, previsto para o dia 7 de fevereiro, não foi alterado.

Famílias atingidas pelas chuvas

As equipes da Defesa Civil, Infraestrutura, Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi e Zeladoria estão empenhadas para atender as ocorrências do município. As famílias afetadas pelas chuvas estão sendo atendidas pelo serviço social municipal.

A Prefeitura informou ainda que a Defesa Civil monitora residências em situação de risco e, em caso de necessidade, interditará imóveis. Famílias desabrigadas receberão aluguel social e até a formulação deste benefício, poderão usufruir de acomodações em quartos de hotel na cidade, a serem financiados pela Prefeitura.

NA REGIÃO// Prefeitura contrata vagas de hotéis em Osasco para abrigar famílias de áreas de risco