Prefeitura de Itapevi oferece 112 vagas em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para 112 vagas em seis diferentes cursos profissionalizantes.

As oportunidades para formação são para as seguintes áreas: Ajustes e Reforma de Roupas (32 vagas), Técnicas de Costura para Tecido Plano e Malha (16 vagas), Inspetor de Qualidade (16 Vagas), Auxiliar de Manutenção Predial (16 vagas), Excel Completo (16 vagas) e Pacote Office (16 vagas).

As matrículas devem ser feitas na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato), que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações pelo telefone 4450-6788, e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br ou pelo site http://itapevi.sp.gov.br/escola-5-0/.