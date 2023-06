Prefeitura de Itapevi oferece pós-graduação em Educação Infantil para professores da rede municipal

A Prefeitura de Itapevi em parceria com o Instituto Ânima e a OSC (Organização da Sociedade Civil) Avançar – Associação de Estudos em Políticas Sociais -, oferecerá um curso de pós-graduação em Educação Infantil para 406 professores da rede municipal de ensino. As aulas terão início em agosto.

O curso lato sensu terá duração total de 360 horas. Os detalhes referentes a pós-graduação foram apresentados durante a reunião de orientação pedagógica com os inscritos, realizada no início do mês, na Escola do Futuro Tarsila do Amaral (Avenida Rubens Caramez, 1000 – Parque Suburbano).

Nessa ocasião, todos os inscritos receberam as primeiras orientações sobre as aulas. O instituto e a associação ficarão responsáveis por ministrar o curso, segundo a administração municipal.

