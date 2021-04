Prefeitura de Itapevi pede para a população denunciar festas clandestinas durante feriado

Em meio à fase emergencial do Plano São Paulo, que visa diminuir a circulação de pessoas nas ruas para frear o avanço da covid-19 em todo o estado, a Prefeitura de Itapevi pede para que os munícipes denunciem festas clandestinas e aglomerações.

“Amanhã é feriado nacional e Sexta-Feira da Paixão, mas infelizmente os números da pandemia apenas crescem em Itapevi. Vamos ficar em casa e respeitar o distanciamento social, além de evitar aglomerações”, alerta a administração municipal nas redes sociais.

Durante a semana, foram antecipados alguns feriados em Itapevi e demais cidades da região como uma forma de contribuir com o aumento do isolamento social. No entanto, para que as medidas sejam efetivas, as autoridades pedem apoio à população.

Para fiscalizar o desrespeito às restrições, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi tem realizado a Operação Noite Tranquila em diversos bairros. Outra medida que já está em vigor é a lei que prevê multa entre R$ 505 e R$ 2 mil para quem ligar o som em volume elevado em locais públicos, estabelecimentos comerciais e residências.

Quem flagrar festas clandestinas, aglomerações ou qualquer descumprimento às medidas de restrição pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi por meio dos telefones 153 ou (11) 4141-0474, que funcionam 24h todos os dias da semana.

