Prefeitura de Itapevi promove Semana do Meio Ambiente com atividades gratuitas

Com o objetivo de zelar pela conscientização dos espaços verdes da cidade, a Prefeitura de Itapevi promove, entre os dias 3 e 8 de junho, a Semana do Meio Ambiente. Os eventos são gratuitos e abertos ao público em geral, tendo como foco principal conscientizar a população sobre a importância da sustentabilidade e do ecossistema.

A programação é diversificada e inclui visitas, plantios, doações de mudas, exibições de filmes, palestras e até uma campanha de adoção de animais.

Confira a agenda completa:

Dia 3/6 – Visita à Estação de Tratamento de Água (9h e 13h30) na Estrada Mineração Ouro Branco, 600 e Plantio de Palmeira Jerivá no Parque da Cidade (10h);

Entre 4 e 8/6 – Doação de mudas arbóreas no Parque da Cidade (a partir das 9h);

Dia 4/6 – Exibição do filme “Os três porquinhos e a Mata Atlântica” (9h) na Cemeb Professor Paulo Mariano de Arruda (Rua Rodolfo Voight, 360 – Jardim da Rainha);

Dia 5/6 – Plantio de árvores na Avenida Yasmim Aparecida Pacheco de Godoy (9h);

Dia 6/6 – Contação de histórias sobre a importância das árvores (9h) na Cemeb Professora Eneide Aparecida Beli Pedra Pereira (R. Rodolfo Voight, 390 – Jardim da Rainha);

Dia 7/6 – Palestra sobre o Ciclo de Saneamento (10h) na Escola Estadual Professora Mary Mallet Cyrino (Rua Serra Apiacás, 20 – Jardim Bela Vista);

Dia 8/6 – Campanha de adoção de animais no Ita Shopping Centro (8h).