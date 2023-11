Prefeitura de Itapevi prorroga inscrições para vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.400

A Prefeitura de Itapevi prorrogou até o dia 13 de novembro as inscrições para 31 vagas de estágio em diversas áreas. A seleção será feita em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Os candidatos escolhidos podem receber até R$ 1,4 mil de remuneração mensal, a depender do semestre que está cursando. Os estudantes do 1º ao 4º semestre receberão auxílio de R$ 800. Esse valor passa para R$ 1 mil aos estagiários do 5º e 6º semestre e R$ 1,3 mil aos alunos do 7º semestre. Todos recebem auxílio para transporte de R$ 100 por mês.

Do total de vagas, são para estudantes do curso de Direito, 10 para quem cursa Administração de Empresas e uma para estudantes de Engenharia Civil. Haverá também formação de cadastro reserva para Jornalismo, Música, Gestão Ambiental e outros.

As inscrições para o processo seletivo das vagas de estágio na Prefeitura de Itapevi devem ser feitas até às 10h do dia 13 de novembro, no portal do CIEE (http://portal.ciee.org.br).