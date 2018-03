Prefeitura de Itapevi venderá dois imóveis para financiar investimentos na saúde

Com o intuito de ampliar os investimentos na área da saúde, a Prefeitura de Itapevi colocou dois imóveis da administração municipal a venda. Ambos estão localizados na Rua Manoel Alves Mendes, no Centro, e serão vendidos no dia 4 de abril.

Publicidade

Um dos imóveis, onde atualmente fica a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, será alienado pelo valor mínimo de R$ R$ 6.887.500,00 . O outro, onde está localizado o viveiro municipal, tem preço mínimo de R$ 1.215.000,00. O preço mínimo dos imóveis foi definido a partir de avaliação realizada por imobiliárias da região.

“Sem os recursos que serão arrecadados pela transação, a Prefeitura não tem condições financeiras de investir o montante necessário para colocar em prática todos os projetos que estávamos visando, como instalação do PS Infantil e novas unidades de saúde nos bairros Amador Bueno e Cardoso”, diz o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE).

Toda a operação foi autorizada pela Câmara dos Vereadores, que transformou a iniciativa do executivo na Lei 2.515/2017, publicada na edição 488 do Diário Oficial de Itapevi, em 8 de dezembro de 2017.

“A proposta (…) atende melhor ao interesse público, uma vez que as dependências não precisam obrigatoriamente estar em locais valorizados do ponto de vista comercial, mas apenas em locais adequados (…) à prestação dos serviços a que se destinam”, diz a justificativa da lei.

Publicidade

Como participar?

Os interessados podem se dirigir ao Departamento de Compras e Licitações (Avenida Presidente Vargas, 405 – 3º Andar – Jardim Christianópolis – Itapevi).

Esclarecimentos também podem ser solicitados no departamento, pelo telefone (11) 41437500 ou por e-mail noendereço ([email protected]).