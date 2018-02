Prefeitura de Jandira disponibiliza aparelhos multimídia nas escolas da Rede Municipal

A Prefeitura de Jandira adquiriu 38 kits multimídia (uma unidade para cada escola), composto por Datashow, caixa de som, telão e TV de LED 43’ para as escolas da Rede Municipal.

Outra novidade deste ano é que o mobiliário foi substituído pela administração. No total, a Prefeitura adquiriu cerca de 1.100 itens, entre mesas, cadeiras, armários, conjuntos de refeitório, roupeiros e estantes com prateleiras.

A Prefeitura também adquiriu quatro vans Renault Master e quatro ônibus escolares, para ampliar o transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, além de um caminhão-baú para transporte de alimentação escolar e três veículos Chevrolet Spin, para uso administrativo da Secretaria de Educação.

Em alguns colégios, a Prefeitura anunciou que irá iniciar uma série de amplas reformas e adequações com o objetivo de atender, de forma mais segura e adequada, todos os alunos e funcionários. As intervenções, previstas para terem início no mês de março, acontecem na EMEB Hélio Moreira, no bairro Jardim Alvorada, na EMEB Comecinho de Vida, no Parque Santa Tereza e na EMEB Sátiro Alves, localizada no bairro Ouro Verde.