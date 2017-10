Prefeitura de Osasco abre processo seletivo para contratar 45 motoristas do SAMU

Após divulgar o edital de um processo seletivo com 62 vagas em diversas áreas no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), na última edição da Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo) a Prefeitura de Osasco publicou edital para a contratação de 45 motoristas para o SAMU.

O salário é de R$ 1.449,39, com carga horária de 200 horas mensais. É preciso ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação na categoria “D”, ser maior de 21 anos e ter feito treinamento de prática veicular em situação de risco.

A contratação será pelo período de um ano. Das 45 vagas, duas são destinadas à pessoas com deficiência.

Assim como nas outras vagas para o SAMU e na seletiva para a contratação de 384 agentes de saúde, as inscrições acontecem gratuitamente entre os dias 18 de setembro e 5 de outubro, na Sala Osasco (anexa à Prefeitura).

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 45 CONDUTORES DO SAMU EM OSASCO