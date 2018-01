Prefeitura de Osasco abre processo seletivo para dentistas

A Prefeitura de Osasco abriu um processo seletivo para contratar um total de 24 dentistas para trabalhar no Centro de Especialidades Odontológicas (C.E.O).

Para todos os cursos são exigidos o Ensino Superior completo em odontologia, título de especialização e Registro no Conselho de Odontologia / SP. Os salários são de R$ 4.350,56 por 20 horas semanais. O trabalho tem duração de 1 ano e regime de contratação CLT. Para ver o edital, clique aqui.

As inscrições serão realizadas pessoalmente, pessoalmente ou por procuração pública de forma gratuita, na Rua Eclisio Viviani, 109, Vila Campesina, Osasco, a partir do dia 22/01/2018 até o dia 09/02/2018, com o horário de atendimento do das 9h às 15h.

Os locais de trabalho serão definidos no ato da contração e poderão ser alterados a vigência do contrato.