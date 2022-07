Prefeitura de Osasco agora está no Tik Tok

A Prefeitura de Osasco inaugurou nessa semana seu perfil oficial no Tik Tok, rede social criada com o objetivo de compartilhar vídeos de curta duração.

O primeiro vídeo contém várias imagens da cidade e tem, como fundo musical, “Aonde nós chegou”, do MC Menor MR & Mc Dede. Quem quiser seguir as publicações é só procurar @prefeituradeosasco.

O Portal do Trabalhador de Osasco também está na plataforma. O perfil, que pretende trazer as vagas de emprego, cursos de qualificação entre outros serviços, inaugurou ontem (21) suas atividades com seu primeiro vídeo na rede. Quem quiser conferir é só procurar @portaldotrabalhador.

