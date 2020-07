Prefeitura de Osasco anuncia mais duas parcelas de R$ 70 no Cartão Merenda em Casa

Foi anunciado nesta terça-feira (7) pela Prefeitura de Osasco o pagamento de mais duas parcelas do Cartão Merenda em Casa, que concede R$ 70 por mês por aluno da rede municipal de ensino, que está com as aulas presenciais suspensas desde março devido à pandemia de covid-19.

Os pagamentos vão ocorrer nos dias 15 de julho e 15 de agosto, de acordo com a administração municipal. Já foram pagas outras duas parcelas de R$ 70 por meio do cartão.

A programa visa combater a desnutrição em meio à crise, já que muitos alunos têm a merenda como uma das principais refeições do dia. O Cartão Merenda em Casa beneficia os 69.893 alunos do município. Ele é aceito em mais de 6 mil estabelecimentos comerciais de Osasco.

Os novos créditos serão depositados no mesmo cartão já entregue aos pais e responsáveis. As aulas na rede municipal permanecerão suspensas no mês de julho.