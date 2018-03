Prefeitura de Osasco anuncia reforma do Centro Comunitário da Vila Menk

A Prefeitura de Osasco autorizou na última sexta-feira (2) a ordem de reforma do Centro Comunitário da Vila Menk. O novo espaço de lazer e esporte da cidade ficará ao lado do Campo do Cometa, localizado na Rua São Caetano do Sul, 10, no Parque Industrial Mazzei, e contará com cancha de bocha, sala de convivência com jogos, sanitários feminino, masculino e para pessoas com deficiência.

Publicidade

“O Centro Comunitário foi planejado para oferecer lazer para os idosos que já contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade, mas também tem o objetivo de ser um espaço de lazer para as famílias. Por isso, o espaço não só trará atividades para a melhor idade, como ainda passará por adequações trazendo banheiros feminino e para pessoas com deficiência”, explicou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE).

Lins ainda salientou as conquistas do bairro. “A Vila Menk será transformada, não ganhará apenas o Centro Comunitário. No último dia 19/2, aniversário de Osasco, iniciamos a construção de uma nova creche que oferecerá dezenas de vagas para nossas crianças. Diversas ruas do bairro estão sendo recapeadas no Programa Asfalto Novo e na saúde, a UPA Vila Menck passará a ser gerenciada por uma Organização Social que oferecerá um atendimento ainda melhor, que a população tanto merece”, disse.