Prefeitura de Osasco anuncia retomada das obras do novo Fórum

A Prefeitura de Osasco anunciou na tarde desta quinta-feira (16) a retomada das obras de construção do novo Fórum de Osasco, no Jardim das Flores, que foi paralisada após 58% de conclusão.

O prefeito Rogério Lins fará uma visita ao local na segunda-feira (20), acompanhado pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco.

A construção está paralisada há mais de quatro anos por conta de vários impasses, entre eles a alegação da empresa que executava a obra de defasagem de valores, pedindo um realinhamento 25% acima do permitido, o que não ocorreu porque o Estado alegava falta de recursos.

Em novo acordo entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado, em outubro de 2018, ficou decidido que o Poder Executivo (que já doou o terreno no Jardim das Flores), assumirá o término da construção do edifício de 13 andares. O Tribunal de Justiça ficará responsável em mobiliar e equipar o prédio.