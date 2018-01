Prefeitura de Osasco convoca aprovados de processo seletivo para apresentação de documentos

A Prefeitura de Osasco iniciou a convocação dos candidatos aprovados nos processos seletivos para a realização de exame médico pré-admissional e entrega de documentos.

A convocação foi publicada na Imprensa Oficial, disponível no portal www.osasco.sp.gov.br no ícone IOMO, edição nº 1.441, de 22/1/2018 ou aqui

Estão sendo convocados para essa fase do processo seletivo, os candidatos que obtiveram as melhores pontuações e concorreram às vagas do SAMU de: condutor de veículo de emergência, telefonista auxiliar de regulação médica, rádio operador, enfermeiro intervencionista, técnico de enfermagem intervencionista e médico regulador e intervencionista.

A fim de facilitar o atendimento e também evitar que os aprovados fiquem numa fila, a prefeitura dividiu-os por dias e horários, sendo que todos deverão se apresentar na área de Recursos Humanos, na Vila Campesina. Os dias, horários e local estão disponíveis na mesma publicação na Imprensa Oficial.

CLASSIFICAÇÃO

A Prefeitura também divulgou na Imprensa Oficial, edição nº 1.440, de 19/1, a classificação do processo seletivo para Técnico de Enfermagem Diarista, Enfermeiro-ESF, Agente de Proteção Social Feminino e Agente de Proteção Social Masculino, cujas provas foram realizadas no dia 10/12/2017.

Os aprovados serão contratados em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por um ano, renovável por mais um ano. Ao todo são 289 profissionais, sendo 84 enfermeiros, 84 técnicos de enfermagem, 71 agentes de proteção social feminino e 50 agentes de proteção social masculino.

A contratação dos candidatos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados, e a convocação será realizada, exclusivamente, por meio de publicação na Imprensa Oficial do Município de Osasco.

SERVIÇO

Aprovados no processo seletivos do SAMU:

condutor de veículo de emergência

. telefonista auxiliar de regulação médica

. rádio operador

. enfermeiro intervencionista

. técnico de enfermagem intervencionista

. médico regulador e intervencionista

Imprensa Oficial nº 1.441, de 22/1/2018

www.osasco.sp.gov.br

Notas no processo seletivo de:

. técnico de enfermagem diarista

. enfermeiro – ESF

. agente de proteção social feminino

. agente de proteção social masculino

Imprensa Oficial nº 1.440, de 19/1/2018