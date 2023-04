Prefeitura de Osasco convoca novos agentes para ampliar a Guarda Civil Municipal

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou que mais de 200 novos guardas civis municipais classificados no último concurso público estão sendo convocados para ampliar a corporação de Osasco.

A lista com os nomes dos convocados (homens e mulheres) foi publicada no Diário Oficial do município do dia 19 de abril.

Os convocados vão passar pelo exame médico e entregar os documentos para a admissão.

Segundo Lins, os novos guardas vão auxiliar na segurança da cidade e também no monitoramento das unidades escolares.