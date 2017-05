O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), enviou à Câmara Municipal projeto de lei que cria o Plano Municipal de Segurança Pública. O projeto foca a atuação em cinco eixos: fiscalização, políticas públicas, grupos vulneráveis, relação com a sociedade e gestão da Guarda Civil Municipal (GCM). O plano valerá por dez anos.

Entre as metas estabelecidas estão combater a produção e comercialização de produtos piratas; aumentar a fiscalização pelo cumprimento da Lei do Silêncio; ampliação do videomonitoramento com integração a bancos de dados para auxiliar na recuperação e autuação de carros roubados ou irregulares no município; fortalecer programas educativos de segurança nas escolas; discussão junto às concessionárias que os ônibus parem fora do ponto após às 22h.

Também estão previstas no plano a ampliação do efetivo da GCM, que hoje tem menos de 300 guardas na ativa, a criação de um Observatório Municipal de Segurança e a elaboração do Mapa da Violência e da Criminalidade.

A elaboração do Plano teve início em 2015, por um grupo de trabalho intersecretarial.