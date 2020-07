Prefeitura de Osasco divulga regras para reabertura de restaurantes, salões e academias a partir de segunda (13)

Após o governo do estado incluir Osasco na terceira fase, a amarela, do plano de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19, a Prefeitura divulgou nesta sexta-feira (10) regras para a reabertura de bares, restaurantes e academias, a partir de segunda (13) no município.

Bares, restaurantes, salões de beleza e academias poderão reabrir com horário reduzido (no máximo 6 horas por dia) e limitação de ocupação do espaço.

No caso dos bares e restaurantes, a limitação é de 40% do espaço, com funcionamento até 18h, distanciamento de 2 metros entre as mesas e 1,5 entre as pessoas (todas devem ser atendidas sentadas).

Em relação às academias, de acordo com a Prefeitura de Osasco, o horário é livre, desde que mantenha 6 horas diárias, com 30% de ocupação do espaço. Esses estabelecimentos também terão de seguir protocolos de atendimento e higienização.

O prefeito Rogério Lins comentou o anúncio sobre o avanço da cidade para a fase amarela e reforçou que a população deve seguir os cuidados para evitar o contágio, como manter o distanciamento social, usar máscara nas ruas, transporte público e comércio, lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel (70%).

“É com alegria que recebemos a informação de que avançamos para a fase amarela do Plano São Paulo. Temos menos de 60% das UTIs ocupadas e 90% dos respiradores sem utilização. Também temos mais de 7.200 mil curados. Restaurantes, academias e salões de beleza passam a funcionar com horário reduzido, com regras de limitação de ocupação, entre outras estabelecidas pela Vigilância Epidemiológica”, declarou o prefeito.

Rogério Lins observou, no entanto: “Algumas cidades retrocederam para a fase vermelha. Para que isso não aconteça em Osasco, precisamos da colaboração de todos quanto ao cumprimento das regras e recomendações. Se precisar sair de casa, use sempre máscara”.

Covid-19 em Osasco

Até esta quinta-feira (9), segundo a Prefeitura, Osasco registrava 7.989 casos e 528 mortes com confirmação de covid-19 – veja dados completos abaixo.