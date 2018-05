O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), visitou, nesta terça-feira, 22, as praças Osasco D’Itália, TSU e 31 de Março (conhecida como Praça das Bandeiras), todas localizadas na extensão da avenida dos Autonomistas, para avaliar as demandas locais. A praças serão revitalizadas no segundo semestre deste ano, de acordo com a Prefeitura.

