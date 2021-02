Prefeitura de Osasco e Sebrae vão abrir 6 mil vagas para cursos grátis de qualificação profissional

A Prefeitura de Osasco fechou uma parceria com o Sebrae para oferecer 6 mil vagas de cursos gratuitos para capacitação profissional. Serão 41 cursos ministrados durante este ano, sendo que o primeiro deles, Comunicação em Mídias Digitais, começa em 15 de março.

publicidade

A parceria é uma iniciativa da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), da Prefeitura com o Senai e o Senac por meio do Sebrae, voltada ao departamento exclusivo para qualificação e preparação dos munícipes para o mercado de trabalho.

Haverá cursos nas áreas de Economia Criativa, Eletroeletrônica, Energia, Metalurgia, Tecnologia da Informação, Beleza, Massoterapia, Gastronomia, Moda, Fotografia, Gestão, Vendas e Saúde, que serão abertos ao longo do ano. Alguns serão presenciais e outros vão acontecer à distância.

publicidade

O primeiro curso, voltado à área de Economia Criativa, é o de Comunicação em Mídias Digitais, com 16 vagas e carga horária de 20 horas. Para este primeiro curso, as aulas vão acontecer presencialmente, de segunda a quinta, das 18 às 22h, nas dependências do Senai.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Osasco

As inscrições para o primeiro curso estarão abertas a partir desta segunda-feira (1°) e terminam na sexta (5), presencialmente, nas três unidades do Portal do Trabalhador de Osasco.

publicidade

O interessado deve ter 18 anos ou mais, ser morador de Osasco e preferencialmente estar desempregado (isso quer dizer que os desempregados terão prioridade, caso a demanda seja maior que a procura).

Para fazer a inscrição, é preciso comparecer portando RG, comprovante de endereço e carteira profissional (original e cópia) a uma das unidades do Portal, das 8h às 16h. Apesar de os Portais do Trabalhador de Osasco estarem atendendo mediante agendamento, este serviço NÃO precisa de agendamento prévio.

Outros cursos gratuitos que serão divulgados em 2021

Além do curso de Comunicação em Mídias Digitais, serão oferecidos cursos de qualificação profissional de Sistemas de Partidas de Motores, Técnica de Desenvolvimento de Circuitos Elétricos Residenciais, Técnicas de Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações Elétricas, Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados, Reparação em Instalações Elétricas Residenciais, Desenvolvimento de Projetos Elétricos Para Padrão de Entrada de Baixa Tensão, Técnicas para Desenvolver Projetos de Iluminação, Técnicas Básicas de Serralheria em Aço e Alumínio, Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais e Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores Técnicas de Instalação de Redes de Computadores.

Também haverá cursos para Alongamento de Cílios, Alongamento de Unhas, Organização de Eventos, Bolos e Tortas, Brigadeiro Gourmet, Cardápio Diet e Ligth, Cozinha Vegana, Cozinha Vegetariana, Customização de Peças de Vestuário, Depilação, Depilação Facial com Linha, Design de Sobrancelhas, Doçaria Brasileira, Doces Artesanais, Doces Finos, Esmaltação em Gel, Confeitaria, Fotografia para e-commerce, Hambúrguer Artesanal, Loja Virtual para Pequenos Negócios, Pizzas, Vendas no Varejo, Tortas e Quiches, Unhas Artísticas, Cuidados com Bebês, Cuidados com Crianças, Higiene na Manipulação de Alimentos, Visagismo para Profissionais da Saúde e Criação de Loja Virtual.

As datas de inscrição para esses cursos serão divulgadas nas redes sociais da Prefeitura, do Portal do Trabalhador e da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco. Mais informações e outras dúvidas podem ser encontradas no telefone (11) 3653-1133.

Endereço dos Portais do Trabalhador

Portal do Trabalhador Centro – Rua Fiorino Beltramo, 300

Portal do Trabalhador Sul – Avenida João de Andrade, 1778

Portal do Trabalhador Norte – Avenida Presidente Costa e Silva, 372

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h