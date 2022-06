Prefeitura de Osasco empossa 152 servidores municipais

A Prefeitura de Osasco empossou nesta segunda-feira (27) 152 novos servidores. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexo ao Paço Municipal.

publicidade

Na ocasião, tomaram posse condutor de veículos de emergência do SAMU, dentista diarista, dentista odontopediatra, enfermeiro intervencionista do SAMU, enfermeiro sanitarista, enfermeiro obstetra, rádio operador do SAMU, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem SAMU, telefonista SAMU, farmacêutico, educador social, cuidador social, assistente social, psicólogo, cozinheiro, zelador de Espaço Esportivo, arquiteto, analista financeiro, contador, engenheiro do trabalho e oficial administrativo.

O prefeito Rogério Lins participou da cerimônia e desejou boas-vindas a todos. “Aqui, vocês terão uma segunda família. Importante compartilhar nossas experiências para que a gente possa construir juntos, um serviço público cada vez melhor”.

publicidade

Além do prefeito, estiveram presentes no evento os secretários de Governo, Sérgio Di Nizo, de Administração, Cláudio Monteiro, de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino e o vereador Délbio Teruel.