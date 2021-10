Prefeitura de Osasco empossa novos agentes de combate às endemias

A Prefeitura de Osasco empossou os 44 novos agentes de combate às endemias, que vão atuar no Núcleo de Controle de Zoonoses do município. A cerimônia foi realizada na última segunda-feira (27), no Paço Municipal.

Os novos colaboradores desenvolverão um trabalho educativo e orientativo, vistoriando domicílios, terrenos baldios, depósitos e estabelecimentos comerciais. O foco dos profissionais será o combate a doenças como a dengue, além de pragas urbanas, entre elas os escorpiões e os mosquitos.

Acompanhado da equipe técnica do departamento e de secretários municipais, o prefeito Rogério Lins (Podemos) deu boas-vindas aos novos colaboradores. “Esse trabalho de vocês é fundamental para que a gente consiga proteger as famílias da nossa cidade. Desejo boa sorte e muito sucesso nessa nova etapa da vida de vocês. Que vocês sirvam com respeito e amor”, disse o prefeito de Osasco.

Nos próximos dias os novos agentes de combate às endemias de Osasco devem passar por uma série de treinamentos teóricos e práticos. A preparação inclui o preenchimento de fichas e os demais procedimentos adotados ao visitar residências e outras localidades.

