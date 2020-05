Prefeitura de Osasco entrega 15 apartamentos para moradores do Rochdale

Neste sábado (9), a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, entregou 15 novos apartamentos para moradores do Rochdale, na zona Norte da cidade.

Cada apartamento possui 50 metros quadrados, com sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de serviço. O empreendimento conta também com playground e churrasqueira nas áreas comuns.

As famílias contempladas no residencial localizado na rua Espírito Santo, habitavam de forma precária no mesmo local onde o prédio foi construído. Durante o período de obras, todas foram cadastradas no Bolsa Aluguel.

“Nós tivemos que remover essas famílias daqui pois precisávamos fazer a canalização do córrego aqui ao lado. Elas (as famílias) ficaram um período recebendo o Bolsa Aluguel e hoje a gente vem aqui para realizar o sonho da casa própria”, explicou o prefeito Rogério Lins, que visitou o Residencial Cuiabá.

“Eu morava num barraco na beira do córrego e era muito ruim, principalmente nos períodos de chuva. Hoje de manhã quando cheguei aqui, até chorei. Não tenho nem palavras para descrever a emoção”, contou uma munícipe beneficiada com um apartamento.

Nos últimos três anos, a Prefeitura entregou 40 apartamentos no Rochdale, 960 em Quitaúna (Conjunto Miguel Costa), 40 no Munhoz Júnior, 16 no Jardim Bonança e 14 no Portal D’Oeste. Em breve, serão entregues mais 300 apartamentos no Conjunto Alemanha, no Jardim Veloso, de acordo com a administração municipal.