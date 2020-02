Prefeitura de Osasco entrega Centro de Inclusão Digital para idosos

A Prefeitura de Osasco inaugurou na última sexta-feira (21), unidade do Centro de Inclusão Digital (CID) voltada a aulas de informática aos munícipes da terceira idade.

A unidade fica dentro do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), na Rua Dom Ercílio Turco, 180, na Vila Osasco.

No dia 10 de fevereiro, a unidade passou a oferecer aulas de informática básica e já conta com 72 alunos divididos em oito turmas. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e tarde. Às sextas-feiras, o CID fica disponível para que os alunos possam utilizar a internet e as demais ferramentas no computador.

Com o objetivo de oferecer qualificação, há ainda outros 12 Centros de Inclusão Digital. Os interessados em fazer o curso devem se dirigir até o CID mais próximo de onde mora, portando os documentos pessoais e comprovante de endereço para fazer a inscrição.

Confira abaixo o endereço de todas as unidades do Centro de Inclusão Digital:

– CID Itinerante (Carreta) – Jardim Cipava – Rua Artelinda Rungieri Dadato, 18

– Vila Vicentina – Rua Antônio Russo, 67

– Km 18 – Caps Adulto (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 191)

– Jardim Bonança – Rua Doutor Miguel de Campos Junior, s/nº

– Centro – Biblioteca (Avenida Marechal Rondon, 260)

– Jardim Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299

– Vila Osasco – UAPO (Rua Minas Bogasian, 97)

– Jardim Padroeira – Avenida Padroeira, s/nº

– Olaria do Nino – Praça Sabanta, s/nº

– Jardim Santo Antônio – CEU Saramago (Avenida João de Andrade, 1355)

– Jardim Elvira – CEU Zilda Arns (Rua Thede Figueredo Rega, 155)

– Vila dos Remédios – Fatec (Rua Pedro Rissato, 30)