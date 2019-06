Prefeitura de Osasco entrega reforma da praça 31 de Março

Na sexta-feira (31), a Prefeitura de Osasco entregou revitalizada a praça 31 de Março, também conhecida como Pátio das Nações. O espaço recebeu paisagismo, iluminação e pintura.

Além da reforma, a área de lazer recebeu também novas bandeiras representando onze nações: Brasil, Portugal, China, Estados Unidos, Angola, Espanha, Japão, Itália, Alemanha, França e Armênia.

O espaço, que fica na Avenida dos Autonomistas, guarda lembranças da queda do presidente João Goulart e do início da ditadura no país.

A Prefeitura concluiu também as reformas em outras três áreas de lazer na Av. dos Autonomistas, praças Tsu, Osasco di Itália e Rotary Club.

Praça 31 de Março

A área de lazer recebeu esse nome em homenagem ao dia em que o Brasil sofreu o golpe militar, em 1964. Na época, a cidade de Osasco tinha 4 anos de emancipação e vivia sob intervenção federal.

Desde a nomeação, o espaço já passou por diversas mudanças, mas o nome permaneceu. Em 1995, recebeu bandeiras de diversos países, passando a ser conhecido também como “Pátio das Nações”.