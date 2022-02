Prefeitura de Osasco entrega reforma de creche no Jardim D’Abril

A Prefeitura de Osasco entregou nesta semana a reforma da CEMEI Nelly Grizi Oliva, no Jardim D’Abril. A ação integra o calendário de comemorações do aniversário de 60 anos da cidade.

A reforma incluiu troca de pisos, portas e janelas dos ambientes, pintura interna e externa, manutenção elétrica e hidráulica, nova iluminação, troca de brinquedos na área do playground e novo mobiliário.

A CEMEI, que atende 183 crianças de 4 meses a 4 anos e 11 meses, possui salas de maternal e berçário, refeitório, cozinha, sanitários infantis e adultos, lavanderia, sala de coordenação, de reunião e direção, além de uma brinquedoteca.

“Além de toda infraestrutura, temos essa equipe maravilhosa, que cuida e ensina as crianças sempre com muito amor e carinho”, disse o prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e da vice-prefeita, Ana Maria Rossi.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, falou dos reflexos que os investimentos no ensino geram na cidade. “Entregar escolas reformadas e com melhor estrutura são sempre motivo de felicidade para a gente. Nós sabemos e acreditamos que a educação é o verdadeiro instrumento de mudança para a vida de alguém. É por meio da educação que vamos criar oportunidades que vão mudar a vida das pessoas”, frisou.

Investimento em Educação

O pacote de obras da Prefeitura em comemoração aos 60 anos de Osasco conta com importantes investimentos para área da Educação, entre eles a entrega da maior creche do Brasil, o Mundo da Criança da Zona Norte, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 990, no Jardim Piratininga, que deve ser entregue em breve. Também há a entrega de modernização de outros equipamentos educacionais.