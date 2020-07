Prefeitura de Osasco entrega reforma de praça no Quitaúna

Mais um espaço de lazer foi reformado pela Prefeitura de Osasco. No sábado (11), foi a vez da população do bairro Quitaúna receber a praça Gumercindo Bendinelli totalmente revitalizada.

Uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), representou o prefeito Rogério Lins na entrega do espaço. O secretário de Comunicação, Thiago Silva, e alguns vereadores participaram do ato.

Dando continuidade ao programa de revitalização dos espaços de lazer do município, Ribamar oficializou o início da reforma das praças João Mendonça de Oliveira e da Pedro Lopes, no Novo Osasco, além da praça e quadra no Jardim Canaã.

“Temos ido a todos os bairros, conversando com a população para entender as principais necessidades de cada região e, assim, buscar soluções junto ao nosso prefeito Rogério Lins para melhorar a vida de todos os osasquenses”, ressalta Ribamar.

De acordo com o presidente da Casa Legislativa, os espaços revitalizados devem ser entregues aos moradores em até 90 dias.