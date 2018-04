Prefeitura de Osasco entrega uniformes em mais 5 unidades de ensino

Na terça e quarta-feira, 23 e 24, a Prefeitura de Osasco entregou os uniformes dos alunos da Emef “Osvaldo Quirino Simões” (Santo Antônio), Emeief “Messias Gonçalves da Silva”(Santa Maria), Emeief “Professora Oneide Bortolote” (Industrial Anhanguera), Emeief “Padre José Grossi Dias” (Conceição), e Emef “Saad Bechara” (Piratininga).

Publicidade

Na Emef “Osvaldo Quirino”, onde foram beneficiados 546 alunos, o prefeito Rogério Lins (PODE) anunciou as reformas das unidades de ensino. “Há tempos as escolas estão com problemas estruturais e precisam de melhorias. A gente vai fazer isso ao longo desse ano e no próximo, para tornar os equipamentos públicos educacionais mais gostosos e seguros para nossas crianças”.

Na Emeief “Messias Gonçalves da Silva”, no Santa Maria, foram atendidos 862 alunos. Na Emeief “Professora Oneide Bortolote”, no Industrial Anhanguera, 552 alunos receberam uniformes de verão e o prefeito informou que os uniformes de inverno chegam na próxima semana. “No mais tardar até quarta-feira, dia 2, os filhos de vocês já receberão o uniforme de inverno”.

Na Emeief “Padre José Grossi Dias”, mais 560 alunos foram atendidos. O prefeito aproveitou para informar pais, alunos e professores, que a região terá três creches construídas pela administração e mais uma que ganhou do governo do estado.

“Estamos fazendo as creches do 1º de Maio, Conceição e Santa Maria, e ganhamos mais uma do governo do estado para essa região. Com todos esses equipamentos vamos suprir mais de mil vagas de creche na região. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Conceição, já colocamos pediatra e dentista, reivindicações feitas por vocês”.