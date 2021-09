Prefeitura de Osasco finaliza reforma do campo 7 de Setembro

A Prefeitura de Osasco entregou nesta terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil, a reforma do tradicional campo Sete de Setembro, no Jardim IAPI. A área esportiva recebeu gramado sintético, iluminação de Led, novo alambrado e redes.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e a vice-prefeita, Ana Maria, estiveram no espaço. “Parabenizo toda a comunidade e diretoria do Sete de Setembro Futebol Clube Osasco, na pessoa do Ademir, por essa conquista que é de vocês”, disse o prefeito.

O campo recebeu ainda pintura geral e novo paisagismo ao redor. “Todos sabem a batalha que foi conseguirmos revitalizar o 7 de Setembro. Aqui tem o suor de cada um. Obrigado prefeito e obrigado comunidade”, agradeceu o presidente do time da casa, Ademir.

Na ocasião, Rogério Lins citou também outras melhorias que estão sendo feitas em Osasco e na zona Norte. “Aqui no bairro estamos fazendo várias intervenções, vamos construir a maior creche do Brasil, o Mundo da Criança, que vai beneficiar mais de mil crianças, e o Hospital da Criança e da Mulher, que ontem deu início a concretagem do primeiro pavimento”, comentou. “Estamos trabalhando muito para deixar Osasco ainda melhor”, completou o prefeito.

Participaram da cerimônia, os secretários Gerson Pessoa (Desenvolvimento e Inovação), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Fábio Grossi (Meio Ambiente), Sérgio Di Nizo (Governo) e Rodolfo Rodrigues Cara (Esportes).

