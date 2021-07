Prefeitura de Osasco garante que não recebeu vacinas vencidas: “Podem ficar tranquilos”

Em nota, a Prefeitura de Osasco garante que não recebeu vacinas vencidas e desmentiu informação divulgada na sexta-feira (2), pela “Folha de S. Paulo”, que apontava a suposta aplicação de 76 doses do imunizante AstraZeneca contra a covid-19 expiradas no município.

publicidade

Levantamento do jornal, com base em registros do Ministério da Saúde, apontou a aplicação de pelo menos 25,9 mil vacinas vencidas em mais de 1,5 mil cidades do país. De acordo com a Prefeitura de Osasco, a informação resulta de falha no registro do lote ou da data de aplicação da dose, “situações consideradas normais diante da demanda”.

“Entre os lotes recebidos por Osasco, nenhum estava entre os listados como vencidos”, garante a administração municipal. “Osasco aplicou 364 mil doses de vacinas contra a covid. Portanto, os que foram vacinados podem ficar tranquilos e não deixar de tomar a segunda dose. SÓ A VACINA SALVA!”, completa.

publicidade

Também foram mencionadas na reportagem como cidades onde supostamente foram aplicadas vacinas vencidas, cidades da região como Barueri, Carapicuíba, Cotia e Itapevi. As prefeituras também negaram.