Prefeitura de Osasco inicia construção de UBS e anuncia creche no Bonança

Nesta semana, a Prefeitura de Osasco, iniciou as obras da construção da primeira unidade básica de saúde do Jardim Bonança. O bairro contará também com um Centro Educacional Municipal de Educação Infantil (Cemei).

A UBS Bonança ficará na rua Gilson Nardoni Rodrigues. Com 700m² de área construída em um prédio de dois andares, a unidade terá 17 salas divididas entre consultórios, salas de exames e de vacinação, farmácia, fraldário, além de recepção e banheiros adaptados.

O prefeito Rogério Lins esteve no local, na quarta-feira (8), e anunciou também que o bairro receberá iluminação de Led, além de ser contemplado com o programa Asfalto Novo. “Essa é uma conquista para o bairro. Vocês vão receber uma excelente Unidade Básica de Saúde, que ofertará saúde de qualidade à população”, disse Lins.

Os moradores aguardavam pela unidade de saúde há 40 anos. A previsão é de que as obras sejam concluídas no segundo semestre do próximo ano.

CEMEI Bonança

Além da UBS, a população do Jardim Bonança terá um Centro Educacional Municipal de Educação Infantil (Cemei). O anúncio foi feito na quinta-feira (9), pelo chefe de Gabinete, José Carlos Vido, que esteve no local representando o prefeito Rogério Lins.

A entrega da creche está prevista para o próximo ano. Ela atenderá cerca de 200 crianças no período integral e em meio período. “Temos a preocupação com a formação das crianças e sabemos que podemos melhorar, por isso temos investido na construção de creches”, disse Vido.

A creche será localizada na rua Colinas D’Oeste, ao lado do Centro Cultural, e contará com salas de aula, sala multiuso, refeitórios, solários e playground. A unidade também terá acessibilidade.