Prefeitura de Osasco inicia obras de modernização na UBS do Veloso

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na terça-feira (18) o início das obras de modernização, adequação e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vasco da Rocha Leão, localizada no Jardim Veloso. O lançamento das obras contou com a presença dos secretários municipais Fernando Machado Oliveira (Saúde), Thiago Silva (Comunicação), Thiago Borges (Esportes, Recreação e Lazer) e do vereador Julião.

Durante o período de reforma, os pacientes da UBS do Jardim Veloso serão atendidos temporariamente em outras unidades próximas. As opções disponíveis são: UBS Guilhermina de Nóbrega Abreu (UBS Metalúrgicos), na Rua Espedito Izidio Andrade, 512; UBS Maria Pia de Oliveira (UBS Santo Antônio), na Rua Saturno, 48; UBS Maria do Socorro Bezerra Patrício (UBS Palmares), na Rua Padre Batista, 154; e UBS Getulino José Dias (UBS Padroeira), na Rua Joana Pereira Dias, 75.

Após a conclusão das obras, a UBS Vasco da Rocha Leão contará com uma estrutura renovada e ampliada, incluindo salas de vacina, coleta de exames de sangue, curativo, procedimentos, medicação e inalação, além de 10 consultórios e uma farmácia.

Em seu discurso, o prefeito Rogério Lins destacou a importância das obras para transformar e melhorar o atendimento à comunidade. “Nosso principal desafio é fazer uma saúde pública melhor e com mais infraestrutura porque profissionais maravilhosos nós já temos. Alguns de nossos espaços precisam de intervenções. O importante hoje aqui é que mais um sonho do meu coração vai se tornar realidade”, afirmou.