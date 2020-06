Prefeitura de Osasco inicia recapeamento de ruas do Rochdale

A Prefeitura de Osasco iniciou as obras de recapeamento das ruas do Rochdale, na zona Norte da cidade. O bairro também receberá iluminação de led em breve, de acordo com a administração municipal.

As máquinas de recapeamento já iniciaram a aplicação do novo asfalto nas ruas Paraná e Piauí, que já tiveram a antiga camada removida. A rua Rio de Janeiro também será revitalizada. “Nunca vi as máquinas fazendo isso que estão fazendo hoje. Vai ficar bom”, diz uma munícipe, que mora no bairro há mais de 28 anos.

A ação faz parte do programa “Asfalto Novo”, que prevê melhorias em aproximadamente 400 ruas e avenidas do município. Na sexta-feira (19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da vereadora Lúcia da Saúde, visitou as obras de recapeamento.