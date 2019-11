Prefeitura de Osasco inicia reforma do Pronto-Socorro do Santo Antônio

A Prefeitura de Osasco iniciou nesta segunda-feira (11) a reforma do Pronto-Socorro Do Santo Antônio, que deve ser concluída em cerca de três meses.

De acordo com a administração municipal, além da manutenção nas partes elétrica e hidráulica, serão revitalizadas as áreas de coleta de exames, salas de internação e medicação, banheiros, almoxarifado de medicamentos, recepção e áreas externas. A unidade também receberá câmeras de videomonitoramento.

Interdição

Devido as obras, o Pronto-Socorro está interditado para os atendimentos de urgência e emergência. Apenas o setor de pediatria permanece funcionando. O acolhimento dos demais pacientes está sendo realizado nos Prontos-Socorros do Pestana e Jardim D’Abril, e também nas UPAs do Centro e do Jardim Conceição.

O prefeito Rogério Lins esteve no evento de início das obras. “Para o que nós vamos fazer aqui, é necessária a interdição. Não dá para quebrar paredes com pessoas internadas no mesmo ambiente. Não é só uma pintura. As pessoas vão se surpreender com a revitalização que será feita neste importante equipamento de saúde da nossa cidade”, finalizou.