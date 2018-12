Prefeitura de Osasco inicia troca de material para acabar com fissura no complexo Maria Campos

Prefeitura de Osasco inicia troca de material para acabar com fissura no...

A Prefeitura de Osasco iniciou na manhã desta quarta-feira (19), a troca de borracha da junta de dilatação no complexo Maria Campos, que liga a zona Norte ao Centro da cidade. O desgaste do material causa uma fissura no viaduto.

Para as obras, o complexo Maria Campos está interditado parcialmente, em algumas faixas de acordo com o andamento dos serviços. Os trabalhos devem durar até 48 horas, segundo a Prefeitura.

O prefeito Rogério Lins (Podemos), secretários municipais e vereadores, como Alex da Academia (PDT) e Ribamar Silva (PRP), acompanharam o início das obras de manutenção preventiva na via.

“Trabalhando na manutenção preventiva do complexo viário Fuad Auada (Maria Campos), substituindo o anel elástico da junta de dilatação”, declarou o secretário de Serviços e Obras, Claudio Monteiro Júnior, que postou um vídeo em seu perfil no Facebook sobre o início das obras (assista abaixo).

A fissura no local ganhou destaque nas redes sociais e na Câmara Municipal no mês passado, com o temos causado após um viaduto ceder na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Na ocasião, a administração municipal declarou que ela é causada por um “desgaste natural” na borracha das juntas de dilatação, que seria trocada “nos próximos dias”.

