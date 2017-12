Prefeitura de Osasco lança Campanha Beneficente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Osasco, por meio de parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), lançou a Campanha Beneficente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD) na quinta-feira, 14/12, em evento realizado no Auditório do Fundo Social de Solidariedade.

O objetivo da campanha é reforçar junto à população e ao empresariado local a importância de ajudar entidades do terceiro setor do município por meio de doação do Imposto de Renda (IR) devido e apurado na Declaração de Ajuste anual, em até 6% do valor para o FUMCAD.

Com os recursos doados, o Fundo Municipal consegue financiar projetos sociais voltados para atender às crianças e jovens, para que eles possam ter um futuro melhor.

Durante a abertura do evento, o público conferiu a apresentação musical do grupo de violeiros do CEU das Artes Camila da Silva Rossafa, sob o comando do professor Ederson, tocando músicas clássicas como “Como é Grande o Meu Amor Por Você”; “Menino da Porteira” e “Asa Branca”.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, comentou sobre a importância de uma campanha como esta do FUMCAD que visa atender as crianças e adolescentes do município. “O amor por Osasco nos une e se existe uma marca na nossa cidade é a solidariedade. Temos entidades sérias e renomadas, por isso parabenizo e respeito o Terceiro Setor pelo trabalho e empenho que tem com as ações sociais que prestam à nossa população”, destacou.

Marcos Miguel, conselheiro do CMDCA, apresentou o balanço de arrecadação do FUMCAD no ano de 2016. Foram mais de R$ 17 milhões distribuídos entre as 25 entidades cadastradas e mais de 3.930 crianças e adolescentes atendidos por meio dos projetos sociais.

Quem deseja fazer parte da ação basta transferir o destino do Imposto de Renda devido ao FUMCAD. Acesse o site da instituição www.fumcadosasco.com.br para saber mais informações e conhecer todas as instituições cadastradas.

Quem preferir pode fazer um depósito identificado para a conta do FUMCAD. Banco do Brasil 001 – Agência 0637-8 – Conta corrente: 88428-6. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Osasco. CNPJ: nº 18.804.463/0001-71. Endereço: Rua Fiorino Beltramo, nº 77, Centro de Osasco.