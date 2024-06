Prefeitura de Osasco oferece curso gratuito a empresas sobre lei de cotas e contratação de PcD

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco promove a partir de agosto a 11ª Edição do Espaço de Apoio Empresarial, um curso destinado às empresas que precisam cumprir a Lei 8213/91, conhecida como Lei de Cotas, ou às que buscam se tornar mais inclusivas, contratando pessoas com deficiência, mesmo que não precisem cumprir a citada lei, mas que ainda têm dúvidas sobre como se dá essa contratação ou a inclusão deste profissional no ambiente laboral.

publicidade

O curso é gratuito e será realizado em quatro encontros, sendo: 22/8, 19/9, 17/10 e 21/11. A iniciativa visa subsidiar com informações, os gestores para realizarem a inclusão e a empregabilidade das pessoas com deficiência e dos reabilitados do INSS no mercado de trabalho formal de forma decente e produtiva.

Entenda como participar e qual o conteúdo do curso gratuito:

O interessado em participar da formação precisa se inscrever acessando o link OSASCO DIGITAL até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para: [email protected] e/ou ligar no departamento responsável pelo curso, telefone: (11) 3683-6689, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

publicidade

Na formação, a Setre aborda os seguintes conteúdos:

Lei de Cotas 8213/91; Deficiências Inclusas na Lei;

Lei Brasileira de Inclusão 13146/15;

Especificidades das Deficiências: física, auditiva, visual, intelectual, mental e autismo.

A ação conta com palestrantes para falar sobre cada uma das deficiências; acessibilidade; tecnologia assistiva; relacionamento e convivência profissional; projetos inclusivos para as empresas, além de uma técnica do INSS que abordará sobre o Programa de Reabilitação Profissional do INSS, CIF, CID e laudo caracterizador da deficiência, entre outros.

O certificado será emitido aos empresários e gestores que tiverem no mínimo 75% de frequência no curso.

publicidade

SERVIÇO

Curso gratuito sobre a Lei de Cotas e contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS

Quando: Dias 22/8, 19/9, 17/10 e 21/11, sempre das 8h30 às 12h30, no Departamento de Qualificação da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco (Rua Minas Bogasian, 291, Centro)

publicidade

Público-alvo: empresários e gestores de RHs das empresas

Inscrição: OSASCO DIGITAL até 31/7.

Mais informações: (11) 3683-6689, de segunda a sexta, das 8h às 17h