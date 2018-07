Prefeitura de Parnaíba cancela concurso e taxa de inscrição será devolvida

A Prefeitura de Santana de Parnaíba cancelou o concurso público 03/2018, para os cargos de assistente técnico jurídico (salário de R$ 5,1 mil) e procurador (R$ 6,2 mil).

Publicidade

As inscrições existentes para os referidos cargos, serão tornadas sem efeito, desde que não tenha ocorrido pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 59,80.

No caso de o candidato já ter efetuado o pagamento, deverá enviar e-mail para “devolucao@institutomais.org.br”, empresa organizadora do certame, solicitando sua devolução, informando o cargo, o nome completo, o número do CPF e a conta para devolução da taxa de inscrição.

A devolução da taxa de inscrição será efetuada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de envio da solicitação do candidato.