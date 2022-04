Prefeitura de Santana de Parnaíba abre inscrição para curso de salgados

A Secretaria da Mulher e da Família da Prefeitura de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o curso de salgados. As vagas são limitadas.

publicidade

As aulas serão realizadas entre os dias 18 de abril e 6 de maio com duas turmas: tarde e noite.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente na Secretaria da Mulher e da Família, levando documento com foto e comprovante de residência. A idade mínima para participar é 16 anos com autorização do responsável.

publicidade

Para mais informações, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 4154-6248.