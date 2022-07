Prefeitura de Santana de Parnaíba divulga 60 vagas de emprego em logística

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura de Santana de Parnaíba divulgou, por meio das redes sociais, 60 vagas de emprego na área de logística. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de logística (52 vagas), supervisor de logística (4) e operador de empilhadeira (4).

O nome da empresa e salários não foram informados. Os interessados nas vagas devem ter idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo e experiência comprovada em carteira de trabalho.

As entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (14), às 9h, na Fatec da Fazendinha, em Santana de Parnaíba (Avenida Ten. Marques, 5136 – Chácara do Solar I). Necessário comparecer ao local com currículo atualizado.

