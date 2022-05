Prefeitura de Santana de Parnaíba oferece curso de corte e costura

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o curso de corte e costura para iniciantes, que será oferecido a partir do dia 30 de maio. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente na Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba (Rua Topázio, 75, Jardim Parnaíba), portando documento com foto e comprovante de residência. Idade mínima 16 anos (com autorização do responsável).

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4154-6248.

